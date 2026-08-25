Ultra Clean Holdings Aktie
WKN: A0B9LA / ISIN: US90385V1070
|Profitable Ultra Clean-Investition?
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25.08.2026 16:03:38
NASDAQ Composite Index-Wert Ultra Clean-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ultra Clean von vor 3 Jahren verdient
Die Ultra Clean-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Ultra Clean-Anteile an diesem Tag bei 32,44 USD. Wenn man vor 3 Jahren 100 USD in die Ultra Clean-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 3,083 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 24.08.2026 224,35 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 72,78 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 124,35 Prozent gesteigert.
Zuletzt verbuchte Ultra Clean einen Börsenwert von 3,47 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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