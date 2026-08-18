NASDAQ Composite Index-Wert Ultra Clean-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ultra Clean von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Investment in Ultra Clean-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 18.08.2025 wurden Ultra Clean-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Ultra Clean-Anteile bei 23,03 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Ultra Clean-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 434,216 Ultra Clean-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 38 158,92 USD, da sich der Wert einer Ultra Clean-Aktie am 17.08.2026 auf 87,88 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 281,59 Prozent.

Ultra Clean erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,85 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at