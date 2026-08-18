Ultra Clean Holdings Aktie
WKN: A0B9LA / ISIN: US90385V1070
|Profitable Ultra Clean-Anlage?
|
18.08.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Wert Ultra Clean-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ultra Clean von vor einem Jahr verdient
Am 18.08.2025 wurden Ultra Clean-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Ultra Clean-Anteile bei 23,03 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Ultra Clean-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 434,216 Ultra Clean-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 38 158,92 USD, da sich der Wert einer Ultra Clean-Aktie am 17.08.2026 auf 87,88 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 281,59 Prozent.
Ultra Clean erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,85 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ultra Clean Holdings Inc.
|
16:03
|NASDAQ Composite Index-Wert Ultra Clean-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ultra Clean von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
17.08.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ Composite zum Start mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
14.08.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
|
14.08.26
|Schwache Performance in New York: So steht der NASDAQ Composite nachmittags (finanzen.at)
|
14.08.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: Das macht der NASDAQ Composite am Mittag (finanzen.at)
|
14.08.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ Composite beginnt Freitagshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
12.08.26
|Freundlicher Handel in New York: Börsianer lassen NASDAQ Composite zum Handelsstart steigen (finanzen.at)
|
11.08.26
|Schwacher Handel: NASDAQ Composite zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
Analysen zu Ultra Clean Holdings Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Ultra Clean Holdings Inc.
|73,50
|-3,14%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow leichter -- ATX und DAX letztlich schwächer -- Asiens Börsen beenden Handel uneinheitlich
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich am Dienstag schwächer. Mit Abgaben zeigt sich die Wall Street am Dienstag. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.