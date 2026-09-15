NASDAQ Composite Index-Wert Ultra Clean-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ultra Clean von vor einem Jahr verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Ultra Clean-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 1 Jahr wurde das Ultra Clean-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 25,72 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Ultra Clean-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 3,888 Ultra Clean-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 14.09.2026 auf 66,39 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 258,13 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +158,13 Prozent.

Zuletzt verbuchte Ultra Clean einen Börsenwert von 3,36 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at