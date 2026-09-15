Ultra Clean Holdings Aktie
WKN: A0B9LA / ISIN: US90385V1070
|Ultra Clean-Investition
|
15.09.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Wert Ultra Clean-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ultra Clean von vor einem Jahr verdient
Vor 1 Jahr wurde das Ultra Clean-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 25,72 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Ultra Clean-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 3,888 Ultra Clean-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 14.09.2026 auf 66,39 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 258,13 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +158,13 Prozent.
Zuletzt verbuchte Ultra Clean einen Börsenwert von 3,36 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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