Ultra Clean Holdings Aktie
WKN: A0B9LA / ISIN: US90385V1070
|Hochrechnung
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17.03.2026 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Wert Ultra Clean-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ultra Clean-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor 5 Jahren wurde das Ultra Clean-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 56,92 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in die Ultra Clean-Aktie investierten, hätten nun 17,569 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand 55,72 USD gerechnet, wäre die Investition nun 978,92 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 2,11 Prozent.
Zuletzt verbuchte Ultra Clean einen Börsenwert von 2,54 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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