NASDAQ Composite Index-Wert Ultra Clean-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem n Investment in Ultra Clean von vor einem Jahr angefallen

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit Ultra Clean-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Ultra Clean-Papiers betrug an diesem Tag 33,10 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Ultra Clean-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,021 Ultra Clean-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 08.01.2024 auf 32,46 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 98,07 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 1,93 Prozent.

Ultra Clean wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,40 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at