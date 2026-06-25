NASDAQ Composite Index-Wert Ultralife Batteries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ultralife Batteries von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Ultralife Batteries-Aktie Anlegern gebracht.

Am 25.06.2016 wurde das Ultralife Batteries-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Ultralife Batteries-Anteile letztlich bei 4,86 USD. Wer vor 10 Jahren 1 000 USD in die Ultralife Batteries-Aktie investiert hat, hat nun 205,761 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 281,89 USD, da sich der Wert eines Ultralife Batteries-Anteils am 24.06.2026 auf 6,23 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 28,19 Prozent angezogen.

Ultralife Batteries wurde jüngst mit einem Börsenwert von 102,70 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at