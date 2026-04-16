NASDAQ Composite Index-Wert Ultralife Batteries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ultralife Batteries von vor 3 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Ultralife Batteries-Aktie gebracht.

Das Ultralife Batteries-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Ultralife Batteries-Anteile letztlich bei 4,10 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 24,390 Ultralife Batteries-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 15.04.2026 180,00 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 7,38 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 80,00 Prozent.

Am Markt war Ultralife Batteries jüngst 124,07 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at