NASDAQ Composite Index-Wert Ultralife Batteries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ultralife Batteries von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Ultralife Batteries-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Ultralife Batteries-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 4,05 USD. Bei einem Ultralife Batteries-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 246,914 Ultralife Batteries-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 488,89 USD, da sich der Wert eines Ultralife Batteries-Anteils am 18.02.2026 auf 6,03 USD belief. Mit einer Performance von +48,89 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Insgesamt war Ultralife Batteries zuletzt 103,10 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at