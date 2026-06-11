NASDAQ Composite Index-Wert Ultralife Batteries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ultralife Batteries von vor 3 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Ultralife Batteries-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde das Ultralife Batteries-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 4,67 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 2 141,328 Ultralife Batteries-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Ultralife Batteries-Aktie auf 6,48 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 875,80 USD wert. Damit wäre die Investition 38,76 Prozent mehr wert.

Alle Ultralife Batteries-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 107,99 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at