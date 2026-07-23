NASDAQ Composite Index-Wert Ultralife Batteries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ultralife Batteries-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Ultralife Batteries-Aktie Anlegern gebracht.

Am 23.07.2016 wurde die Ultralife Batteries-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 4,85 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 USD in die Ultralife Batteries-Aktie investierten, hätten nun 2 061,856 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 226,80 USD, da sich der Wert eines Ultralife Batteries-Papiers am 22.07.2026 auf 5,45 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 12,27 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Ultralife Batteries bezifferte sich zuletzt auf 90,19 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at