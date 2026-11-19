Investoren, die vor Jahren in Ultralife Batteries-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Ultralife Batteries-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 5,06 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Ultralife Batteries-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 197,628 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 18.11.2026 auf 15,67 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 096,84 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 209,68 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Ultralife Batteries belief sich zuletzt auf 261,64 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at