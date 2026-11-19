Ultralife Batteries Aktie
WKN: 888615 / ISIN: US9038991025
|Rentabler Ultralife Batteries-Einstieg?
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19.11.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Wert Ultralife Batteries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ultralife Batteries-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Ultralife Batteries-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 5,06 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Ultralife Batteries-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 197,628 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 18.11.2026 auf 15,67 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 096,84 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 209,68 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Ultralife Batteries belief sich zuletzt auf 261,64 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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