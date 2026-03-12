NASDAQ Composite Index-Wert Ultralife Batteries-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ultralife Batteries von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Ultralife Batteries-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Ultralife Batteries-Papier an diesem Tag bei 5,65 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 176,991 Ultralife Batteries-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 040,71 USD, da sich der Wert einer Ultralife Batteries-Aktie am 11.03.2026 auf 5,88 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 4,07 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Ultralife Batteries betrug jüngst 97,64 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at