Ultralife Batteries Aktie

Ultralife Batteries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 888615 / ISIN: US9038991025

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitable Ultralife Batteries-Investition? 12.03.2026 16:03:51

NASDAQ Composite Index-Wert Ultralife Batteries-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ultralife Batteries von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Ultralife Batteries eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Ultralife Batteries-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Ultralife Batteries-Papier an diesem Tag bei 5,65 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 176,991 Ultralife Batteries-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 040,71 USD, da sich der Wert einer Ultralife Batteries-Aktie am 11.03.2026 auf 5,88 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 4,07 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Ultralife Batteries betrug jüngst 97,64 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Ultralife Batteries Inc.

mehr Nachrichten