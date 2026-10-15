Ultralife Batteries Aktie
WKN: 888615 / ISIN: US9038991025
|Profitable Ultralife Batteries-Anlage?
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15.10.2026 16:03:55
NASDAQ Composite Index-Wert Ultralife Batteries-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ultralife Batteries von vor 10 Jahren abgeworfen
Das Ultralife Batteries-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Ultralife Batteries-Papier bei 4,07 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2 457,002 Ultralife Batteries-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 14 864,86 USD, da sich der Wert einer Ultralife Batteries-Aktie am 14.10.2026 auf 6,05 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 48,65 Prozent.
Der Ultralife Batteries-Wert an der Börse wurde auf 102,94 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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