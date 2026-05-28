NASDAQ Composite Index-Wert Ultralife Batteries-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ultralife Batteries-Investment von vor 10 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Ultralife Batteries-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurde das Ultralife Batteries-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 4,31 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 23,202 Ultralife Batteries-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 179,81 USD, da sich der Wert einer Ultralife Batteries-Aktie am 27.05.2026 auf 7,75 USD belief. Mit einer Performance von +79,81 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Ultralife Batteries bezifferte sich zuletzt auf 114,51 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at