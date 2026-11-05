Ultralife Batteries Aktie

Ultralife Batteries ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 888615 / ISIN: US9038991025

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Ultralife Batteries-Anlage im Blick 05.11.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Wert Ultralife Batteries-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ultralife Batteries von vor 5 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Ultralife Batteries-Aktien verdienen können.

Am 05.11.2021 wurden Ultralife Batteries-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Ultralife Batteries-Papier an diesem Tag 6,11 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 1 636,661 Ultralife Batteries-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Ultralife Batteries-Papiere wären am 04.11.2026 25 564,65 USD wert, da der Schlussstand 15,62 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 155,65 Prozent angewachsen.

Ultralife Batteries erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 259,98 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Ultralife Batteries Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Ultralife Batteries Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Ultralife Batteries Inc. 14,00 0,72% Ultralife Batteries Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:27 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
06:07 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.26 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.11.26 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Baisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen