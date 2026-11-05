NASDAQ Composite Index-Wert Ultralife Batteries-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ultralife Batteries von vor 5 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Ultralife Batteries-Aktien verdienen können.

Am 05.11.2021 wurden Ultralife Batteries-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Ultralife Batteries-Papier an diesem Tag 6,11 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 1 636,661 Ultralife Batteries-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Ultralife Batteries-Papiere wären am 04.11.2026 25 564,65 USD wert, da der Schlussstand 15,62 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 155,65 Prozent angewachsen.

Ultralife Batteries erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 259,98 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at