NASDAQ Composite Index-Wert Ultralife Batteries-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ultralife Batteries von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in Ultralife Batteries eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 09.04.2025 wurde das Ultralife Batteries-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 4,89 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 2 044,990 Ultralife Batteries-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.04.2026 gerechnet (6,84 USD), wäre das Investment nun 13 987,73 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +39,88 Prozent.

Der Börsenwert von Ultralife Batteries belief sich zuletzt auf 112,47 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at