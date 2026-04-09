Ultralife Batteries Aktie
WKN: 888615 / ISIN: US9038991025
|Frühe Investition
|
09.04.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Wert Ultralife Batteries-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ultralife Batteries von vor einem Jahr verdient
Am 09.04.2025 wurde das Ultralife Batteries-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 4,89 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 2 044,990 Ultralife Batteries-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.04.2026 gerechnet (6,84 USD), wäre das Investment nun 13 987,73 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +39,88 Prozent.
Der Börsenwert von Ultralife Batteries belief sich zuletzt auf 112,47 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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