Ultralife Batteries Aktie

Ultralife Batteries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 888615 / ISIN: US9038991025

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Investmentbeispiel 18.06.2026 16:03:56

NASDAQ Composite Index-Wert Ultralife Batteries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Ultralife Batteries von vor 5 Jahren bedeutet

Anleger, die vor Jahren in Ultralife Batteries-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 18.06.2021 wurde das Ultralife Batteries-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 8,36 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Ultralife Batteries-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 11,962 Ultralife Batteries-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 17.06.2026 auf 6,29 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 75,24 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 24,76 Prozent verringert.

Ultralife Batteries wurde jüngst mit einem Börsenwert von 106,32 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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