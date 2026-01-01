NASDAQ Composite Index-Wert Ultralife Batteries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ultralife Batteries-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Ultralife Batteries-Investment verlieren können.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS feiertags-bedingt kein Handel mit Ultralife Batteries-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor standen Ultralife Batteries-Anteile letztlich bei 6,47 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Ultralife Batteries-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 15,456 Ultralife Batteries-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 31.12.2025 88,41 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 5,72 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 11,59 Prozent vermindert.

Zuletzt verbuchte Ultralife Batteries einen Börsenwert von 92,41 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at