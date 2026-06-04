Ultralife Batteries Aktie
WKN: 888615 / ISIN: US9038991025
|Ultralife Batteries-Investition im Blick
|
04.06.2026 16:04:03
NASDAQ Composite Index-Wert Ultralife Batteries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ultralife Batteries-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurde die Ultralife Batteries-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Ultralife Batteries-Aktie betrug an diesem Tag 7,48 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die Ultralife Batteries-Aktie investierten, hätten nun 133,690 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 923,13 USD, da sich der Wert eines Ultralife Batteries-Papiers am 03.06.2026 auf 6,91 USD belief. Mit einer Performance von -7,69 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Zuletzt ergab sich für Ultralife Batteries eine Börsenbewertung in Höhe von 118,68 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!