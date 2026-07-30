NASDAQ Composite Index-Wert Ultralife Batteries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ultralife Batteries-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Ultralife Batteries-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Ultralife Batteries-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Ultralife Batteries-Anteile an diesem Tag 8,21 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 12,180 Ultralife Batteries-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Ultralife Batteries-Papiers auf 5,30 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 64,56 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 35,44 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Ultralife Batteries bezifferte sich zuletzt auf 89,87 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at