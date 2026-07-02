NASDAQ Composite Index-Wert Ultralife Batteries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ultralife Batteries-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Ultralife Batteries-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Am 02.07.2025 wurde das Ultralife Batteries-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 8,80 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Ultralife Batteries-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 136,364 Ultralife Batteries-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 6,32 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 181,82 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 28,18 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von Ultralife Batteries belief sich jüngst auf 105,80 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at