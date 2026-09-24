Ultralife Batteries Aktie
WKN: 888615 / ISIN: US9038991025
|Profitable Ultralife Batteries-Investition?
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24.09.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Wert Ultralife Batteries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ultralife Batteries-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Am 24.09.2025 wurde die Ultralife Batteries-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 7,02 USD wert. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die Ultralife Batteries-Aktie investiert hat, hat nun 1 424,501 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 23.09.2026 auf 5,90 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 404,56 USD wert. Damit wäre die Investition 15,95 Prozent weniger wert.
Die Marktkapitalisierung von Ultralife Batteries bezifferte sich zuletzt auf 94,90 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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