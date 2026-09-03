Ultralife Batteries Aktie
WKN: 888615 / ISIN: US9038991025
|Profitable Ultralife Batteries-Investition?
|
03.09.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Wert Ultralife Batteries-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Ultralife Batteries von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Ultralife Batteries-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Ultralife Batteries-Papier letztlich bei 10,00 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1 000,000 Ultralife Batteries-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6 190,00 USD, da sich der Wert einer Ultralife Batteries-Aktie am 02.09.2026 auf 6,19 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 38,10 Prozent verringert.
Der Marktwert von Ultralife Batteries betrug jüngst 103,14 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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