NASDAQ Composite Index-Wert Ultralife Batteries-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Ultralife Batteries von vor 10 Jahren angefallen

Vor Jahren Ultralife Batteries-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Ultralife Batteries-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 6,52 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 153,374 Ultralife Batteries-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Ultralife Batteries-Aktien wären am 07.01.2026 918,71 USD wert, da der Schlussstand 5,99 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 8,13 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Ultralife Batteries bezifferte sich zuletzt auf 96,09 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

