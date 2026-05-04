NASDAQ Composite Index-Wert UMB Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in UMB Financial von vor 10 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in UMB Financial-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades UMB Financial-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 54,04 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in UMB Financial-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 185,048 UMB Financial-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 01.05.2026 gerechnet (129,24 USD), wäre die Investition nun 23 915,62 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 139,16 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von UMB Financial belief sich jüngst auf 9,83 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at