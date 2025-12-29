NASDAQ Composite Index-Wert UMB Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in UMB Financial von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in UMB Financial gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem UMB Financial-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 84,08 USD. Wenn man vor 3 Jahren 100 USD in die UMB Financial-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,189 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der UMB Financial-Aktie auf 118,90 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 141,41 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +41,41 Prozent.

UMB Financial erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 9,04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at