NASDAQ Composite Index-Wert UMB Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in UMB Financial von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem UMB Financial-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 84,08 USD. Wenn man vor 3 Jahren 100 USD in die UMB Financial-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,189 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der UMB Financial-Aktie auf 118,90 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 141,41 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +41,41 Prozent.
UMB Financial erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 9,04 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
