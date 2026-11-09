NASDAQ Composite Index-Wert UMB Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in UMB Financial von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen UMB Financial-Investment gewesen.

Die UMB Financial-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das UMB Financial-Papier an diesem Tag 104,80 USD wert. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 USD in die UMB Financial-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 95,420 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12 764,31 USD, da sich der Wert eines UMB Financial-Anteils am 06.11.2026 auf 133,77 USD belief. Mit einer Performance von +27,64 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

UMB Financial war somit zuletzt am Markt 10,18 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at