UMB Financial Aktie
WKN: 900421 / ISIN: US9027881088
|Langfristige Investition
|
23.11.2026 16:03:41
NASDAQ Composite Index-Wert UMB Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in UMB Financial von vor einem Jahr abgeworfen
Am 23.11.2025 wurde die UMB Financial-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 108,83 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 9,189 UMB Financial-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 162,36 USD, da sich der Wert eines UMB Financial-Anteils am 20.11.2026 auf 126,50 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 16,24 Prozent vermehrt.
UMB Financial wurde am Markt mit 9,54 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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