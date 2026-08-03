UMB Financial Aktie
WKN: 900421 / ISIN: US9027881088
|Lukrative UMB Financial-Anlage?
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03.08.2026 16:03:30
NASDAQ Composite Index-Wert UMB Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in UMB Financial von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der UMB Financial-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die UMB Financial-Anteile bei 108,39 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0,923 UMB Financial-Aktien. Die gehaltenen UMB Financial-Anteile wären am 31.07.2026 134,45 USD wert, da der Schlussstand 145,73 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 34,45 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von UMB Financial belief sich jüngst auf 11,07 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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