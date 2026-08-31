UMB Financial Aktie
WKN: 900421 / ISIN: US9027881088
|Frühe Anlage
|
31.08.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Wert UMB Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in UMB Financial von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem UMB Financial-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die UMB Financial-Anteile bei 121,90 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 8,203 UMB Financial-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 28.08.2026 auf 144,59 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 186,10 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 18,61 Prozent gesteigert.
Am Markt war UMB Financial jüngst 10,99 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu UMB Financial Corp.
Analysen zu UMB Financial Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|UMB Financial Corp.
|122,00
|-1,61%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZinssorgen im Fokus: ATX schließt nach Rekordhoch leichter -- DAX zum Handelsende in Rot -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt gab am Montag leicht nach. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls mit Verlusten. Die asiatischen Börsen bewegten sich am Montag mehrheitlich nach unten.