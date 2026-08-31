UMB Financial Aktie

UMB Financial für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 900421 / ISIN: US9027881088

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Frühe Anlage 31.08.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Wert UMB Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in UMB Financial von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in UMB Financial eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem UMB Financial-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die UMB Financial-Anteile bei 121,90 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 8,203 UMB Financial-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 28.08.2026 auf 144,59 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 186,10 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 18,61 Prozent gesteigert.

Am Markt war UMB Financial jüngst 10,99 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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