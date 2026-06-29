UMB Financial Aktie
WKN: 900421 / ISIN: US9027881088
|Lukrativer UMB Financial-Einstieg?
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29.06.2026 16:03:55
NASDAQ Composite Index-Wert UMB Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein UMB Financial-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der UMB Financial-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 51,91 USD. Bei einem UMB Financial-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 19,264 UMB Financial-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.06.2026 gerechnet (144,91 USD), wäre die Investition nun 2 791,56 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +179,16 Prozent.
UMB Financial war somit zuletzt am Markt 11,01 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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