NASDAQ Composite Index-Wert UMB Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein UMB Financial-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in UMB Financial-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der UMB Financial-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 51,91 USD. Bei einem UMB Financial-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 19,264 UMB Financial-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.06.2026 gerechnet (144,91 USD), wäre die Investition nun 2 791,56 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +179,16 Prozent.

UMB Financial war somit zuletzt am Markt 11,01 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at