UMB Financial Aktie
WKN: 900421 / ISIN: US9027881088
|Rentable UMB Financial-Investition?
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19.10.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Wert UMB Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein UMB Financial-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Am 19.10.2016 wurde das UMB Financial-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 61,62 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 162,285 UMB Financial-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 16.10.2026 auf 131,10 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 21 275,56 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 112,76 Prozent erhöht.
Der UMB Financial-Wert an der Börse wurde auf 9,96 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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