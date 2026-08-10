UMB Financial Aktie
WKN: 900421 / ISIN: US9027881088
|Frühe Anlage
|
10.08.2026 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Wert UMB Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein UMB Financial-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde die UMB Financial-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die UMB Financial-Aktie bei 69,58 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die UMB Financial-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 14,372 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 07.08.2026 auf 145,60 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 092,56 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 109,26 Prozent angewachsen.
UMB Financial erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 11,05 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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