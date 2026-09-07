UMB Financial Aktie
WKN: 900421 / ISIN: US9027881088
|UMB Financial-Investment im Blick
|
07.09.2026 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Wert UMB Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein UMB Financial-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
UMB Financial-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 61,13 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 163,586 UMB Financial-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 23 517,09 USD, da sich der Wert einer UMB Financial-Aktie am 04.09.2026 auf 143,76 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 135,17 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von UMB Financial bezifferte sich zuletzt auf 10,93 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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