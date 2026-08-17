UMB Financial Aktie

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WKN: 900421 / ISIN: US9027881088

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Profitable UMB Financial-Investition? 17.08.2026 16:03:30

NASDAQ Composite Index-Wert UMB Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein UMB Financial-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in UMB Financial eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde das UMB Financial-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die UMB Financial-Aktie an diesem Tag 91,79 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 108,944 UMB Financial-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 14.08.2026 16 563,90 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 152,04 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 65,64 Prozent gleich.

UMB Financial erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 11,55 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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