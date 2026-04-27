UMB Financial Aktie
WKN: 900421 / ISIN: US9027881088
|Performance unter der Lupe
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27.04.2026 16:03:38
NASDAQ Composite Index-Wert UMB Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in UMB Financial von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurde das UMB Financial-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren UMB Financial-Anteile an diesem Tag 97,02 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das UMB Financial-Papier investiert hätte, befänden sich nun 10,307 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 259,74 USD, da sich der Wert eines UMB Financial-Papiers am 24.04.2026 auf 122,22 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 25,97 Prozent gleich.
UMB Financial wurde am Markt mit 9,31 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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