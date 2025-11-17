NASDAQ Composite Index-Wert UMB Financial-Aktie: So viel hätte eine Investition in UMB Financial von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen UMB Financial-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der UMB Financial-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 51,36 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die UMB Financial-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,947 UMB Financial-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des UMB Financial-Papiers auf 108,40 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 211,06 USD wert. Mit einer Performance von +111,06 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

UMB Financial war somit zuletzt am Markt 8,21 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at