UMB Financial Aktie

UMB Financial für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 900421 / ISIN: US9027881088

Profitable UMB Financial-Investition? 09.02.2026 16:04:20

NASDAQ Composite Index-Wert UMB Financial-Aktie: So viel hätte eine Investition in UMB Financial von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren UMB Financial-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Am 09.02.2016 wurde das UMB Financial-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der UMB Financial-Aktie betrug an diesem Tag 47,17 USD. Wer vor 10 Jahren 10 000 USD in die UMB Financial-Aktie investiert hat, hat nun 211,999 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen UMB Financial-Papiere wären am 06.02.2026 28 475,73 USD wert, da der Schlussstand 134,32 USD betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 184,76 Prozent.

Zuletzt ergab sich für UMB Financial eine Börsenbewertung in Höhe von 10,26 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

UMB Financial Corp. 135,71 1,03% UMB Financial Corp.

