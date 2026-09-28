UMB Financial Aktie
WKN: 900421 / ISIN: US9027881088
|Frühe Anlage
|
28.09.2026 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Wert UMB Financial-Aktie: So viel hätte eine Investition in UMB Financial von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden UMB Financial-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 119,43 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 83,731 UMB Financial-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 372,35 USD, da sich der Wert eines UMB Financial-Anteils am 25.09.2026 auf 135,82 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 13,72 Prozent erhöht.
UMB Financial erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 10,30 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu UMB Financial Corp.
Analysen zu UMB Financial Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|UMB Financial Corp.
|117,00
|-1,68%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX im Plus -- DAX stabil -- Wall Street tiefer -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Montag etwas fester. Der deutsche Aktienmarkt notiert knapp im Plus. Die US-Börsen zeigen sich mit Verlusten. Die Aktienmärkte in Fernost fanden am Montag keine einheitliche Richtung.