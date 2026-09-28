NASDAQ Composite Index-Wert UMB Financial-Aktie: So viel hätte eine Investition in UMB Financial von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in UMB Financial-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden UMB Financial-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 119,43 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 83,731 UMB Financial-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 372,35 USD, da sich der Wert eines UMB Financial-Anteils am 25.09.2026 auf 135,82 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 13,72 Prozent erhöht.

UMB Financial erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 10,30 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at