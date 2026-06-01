NASDAQ Composite Index-Wert UMB Financial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem UMB Financial-Investment von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in UMB Financial gewesen.

Vor 10 Jahren wurden UMB Financial-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 58,12 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,721 UMB Financial-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 225,84 USD, da sich der Wert eines UMB Financial-Anteils am 29.05.2026 auf 131,26 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 125,84 Prozent angezogen.

Am Markt war UMB Financial jüngst 9,93 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at