NASDAQ Composite Index-Wert UMB Financial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem UMB Financial-Investment von vor 3 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in UMB Financial-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die UMB Financial-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 87,71 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 USD in die UMB Financial-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,140 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 140,42 USD, da sich der Wert eines UMB Financial-Papiers am 23.01.2026 auf 123,16 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 40,42 Prozent.

Der Börsenwert von UMB Financial belief sich jüngst auf 9,38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at