UMB Financial Aktie

UMB Financial für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 900421 / ISIN: US9027881088

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Performance unter der Lupe 25.05.2026 16:03:44

NASDAQ Composite Index-Wert UMB Financial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem UMB Financial-Investment von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen UMB Financial-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde die UMB Financial-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 94,36 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die UMB Financial-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 105,977 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.05.2026 gerechnet (131,21 USD), wäre die Investition nun 13 905,26 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 39,05 Prozent angewachsen.

UMB Financial markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 9,97 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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