UMB Financial Aktie
WKN: 900421 / ISIN: US9027881088
|Langfristige Investition
|
08.06.2026 16:04:05
NASDAQ Composite Index-Wert UMB Financial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem UMB Financial-Investment von vor einem Jahr verdient
Vor 1 Jahr wurden UMB Financial-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das UMB Financial-Papier bei 104,79 USD. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die UMB Financial-Aktie investiert hat, hat nun 9,543 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der UMB Financial-Aktie auf 129,92 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 239,81 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 239,81 USD entspricht einer Performance von +23,98 Prozent.
Der Börsenwert von UMB Financial belief sich jüngst auf 9,89 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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