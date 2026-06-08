UMB Financial Aktie

UMB Financial für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 900421 / ISIN: US9027881088

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Langfristige Investition 08.06.2026 16:04:05

NASDAQ Composite Index-Wert UMB Financial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem UMB Financial-Investment von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen UMB Financial-Investment gewesen.

Vor 1 Jahr wurden UMB Financial-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das UMB Financial-Papier bei 104,79 USD. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die UMB Financial-Aktie investiert hat, hat nun 9,543 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der UMB Financial-Aktie auf 129,92 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 239,81 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 239,81 USD entspricht einer Performance von +23,98 Prozent.

Der Börsenwert von UMB Financial belief sich jüngst auf 9,89 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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