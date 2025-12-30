United Bankshares Aktie
NASDAQ Composite Index-Wert United Bankshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in United Bankshares von vor 10 Jahren eingefahren
Die United Bankshares-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 37,40 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 26,738 United Bankshares-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 043,85 USD, da sich der Wert eines United Bankshares-Papiers am 29.12.2025 auf 39,04 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 4,39 Prozent angewachsen.
Zuletzt ergab sich für United Bankshares eine Börsenbewertung in Höhe von 5,54 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
