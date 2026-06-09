NASDAQ Composite Index-Wert United Bankshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in United Bankshares von vor 5 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die United Bankshares-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades United Bankshares-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das United Bankshares-Papier bei 38,06 USD. Bei einem United Bankshares-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 262,743 United Bankshares-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11 497,64 USD, da sich der Wert eines United Bankshares-Anteils am 08.06.2026 auf 43,76 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 14,98 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von United Bankshares belief sich zuletzt auf 6,06 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at