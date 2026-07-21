NASDAQ Composite Index-Wert United Bankshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in United Bankshares von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in United Bankshares-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Die United Bankshares-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 37,15 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die United Bankshares-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 269,179 United Bankshares-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 12 699,87 USD, da sich der Wert einer United Bankshares-Aktie am 20.07.2026 auf 47,18 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 27,00 Prozent angewachsen.

United Bankshares war somit zuletzt am Markt 6,55 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at