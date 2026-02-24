NASDAQ Composite Index-Wert United Bankshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein United Bankshares-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

United Bankshares Aktie
Heute vor 10 Jahren wurde das United Bankshares-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die United Bankshares-Anteile bei 34,67 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 288,434 United Bankshares-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.02.2026 gerechnet (42,54 USD), wäre das Investment nun 12 269,97 USD wert. Die Steigerung von 10 000 USD zu 12 269,97 USD entspricht einer Performance von +22,70 Prozent.
Der Börsenwert von United Bankshares belief sich jüngst auf 5,97 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
