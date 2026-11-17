Bei einem frühen Investment in United Bankshares-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Die United Bankshares-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die United Bankshares-Anteile bei 33,75 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das United Bankshares-Papier investiert hätte, hätte er nun 29,630 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen United Bankshares-Aktien wären am 16.11.2026 1 421,93 USD wert, da der Schlussstand 47,99 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 42,19 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von United Bankshares belief sich jüngst auf 6,47 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at