United Bankshares Aktie
WKN: 923128 / ISIN: US9099071071
|United Bankshares-Anlage
|
10.11.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Wert United Bankshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein United Bankshares-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurden United Bankshares-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 36,63 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 2,730 United Bankshares-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 133,22 USD, da sich der Wert eines United Bankshares-Anteils am 09.11.2026 auf 48,80 USD belief. Mit einer Performance von +33,22 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
United Bankshares war somit zuletzt am Markt 6,53 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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