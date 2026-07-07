NASDAQ Composite Index-Wert United Bankshares-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in United Bankshares von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit United Bankshares-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 35,28 USD. Bei einem United Bankshares-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,834 United Bankshares-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.07.2026 gerechnet (46,49 USD), wäre die Investition nun 131,77 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 131,77 USD, was einer positiven Performance von 31,77 Prozent entspricht.

Jüngst verzeichnete United Bankshares eine Marktkapitalisierung von 6,40 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at